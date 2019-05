PlayStation Plus: 12 mesi a 49 euro e nuovi sconti esclusivi sul PlayStation Store

Continua su Amazon.it l'offerta relativa all'abbonamento PlayStation Plus: 12 mesi di abbonamento sono ora in vendita al prezzo di 49.99 euro invece di 59.99 euro con un risparmio pari al 17% sul costo di listino.

PlayStation Plus, oltre a permettere di giocare online in compagnia dei propri amici, fornisce ai suoi abbonati anche una serie di vantaggi, tra i quali figurano ben 100 GB di spazio di archiviazione cloud per i salvataggi, sconti esclusivi e due giochi mensili gratis per PlayStation 4. Questo mese, ad esempio, tutti gli iscritti al servizio possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo Overcoocked e What Remains of Edith Finch.

Le sorprese però non finiscono qui perchè sul PlayStation Store sono attivi fino al 30 maggio gli Sconti Esclusivi PlayStation Plus con offerte su giochi come SUPERHOT, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, The Long Journey Home, Rush VR, Remothered Tormented Fathers, Furi Edizione Definitiva, Darksiders Fury's Collection War and Death, TrainerVR, Space Hulk Deathwing Enhanced Edition, State of Mind, Caos a Deponia, Assassin's Creed Syndicate e tanti altri ancora.