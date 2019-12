PlayStation Plus 12 mesi e Days Gone a sconto nel Calendario dell'Avvento GameStop

La promozione Calendario dell'Avvento di GameStop si è rinnovata ancora una volta, e oggi 22 dicembre propone una serie di ghiotti sconti sui prodotti di casa PlayStation.

A saltare subito all'occhio è indubbiamente lo sconto applicato all'abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus, che solo per oggi può essere acquistato a 49,98 euro, con un cospicuo risparmio del 25% sul prezzo pieno di 59,98 euro. I giochi in offerta, invece, sono Days Gone a 29,98 euro e Blood & Truth per PlayStation VR a 14,98 euro.

Gli sconti non terminano qui e interessano anche periferiche e accessori: il DualShock 4 può essere acquistato a 39,98 euro in numerose colorazioni e versioni (blu, rosso, bianco ghiaccio, bianco, nero e con un voucher per la skin Neo Versa di Fortnite). L'Headset Gold Wireless è invece proposto a 59,98 euro invece di 69,98 euro.

Ricordiamo inoltre che oggi è l'ultimo giorno per acquistare PlayStation 4 500 GB a soli 149,98 in negozio, dopodiché il prezzo tornerà a 179,98 euro. Avete invece tempo fino al 24 dicembre per PlayStation 4 Pro a 269,98 euro e PS4 Pro Limited Edition Death Stranding a 359,98 euro. Per quanto concerne le altre console, segnaliamo ll nuovo modello di Nintendo Switch a 299,98 euro, Xbox One S in differenti configurazioni a partire da 159,98 euro e Xbox One X a 299,98 euro.