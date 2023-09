PlayStation Plus 12 mesi: ultime ore per abbonarsi e risparmiare prima del rincaro prezzi

Da mercoledì 6 settembre, aumenta il prezzo di PlayStation Plus in tutto il mondo: l'abbonamento annuale ai profili Essential, Extra e Premium costerà di più, dunque queste sono le ultime ore per abbonarsi al prezzo attuale risparmiando qualche soldino.

"A partire dal 6 settembre aumenteremo il prezzo degli abbonamenti 12 mesi a PlayStation Plus per tutti i tier. Questo adeguamento ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi a valore aggiunto al vostro servizio in abbonamento PlayStation Plus."

Nuovi prezzi PlayStation Plus 2023

PlayStation Plus Essential 71,99 euro

71,99 euro PlayStation Plus Extra 125,99 euro

125,99 euro PlayStation Plus Premium 151,99 euro

I prezzi elencati qui sopra sono in vigore dal 6 settembre 2023, fino alle 23:59 di oggi martedì 5 settembre potete abbonarvi secondo il listino attuale: 59.99 euro per l'abbonamento annuale PlayStation Plus Essential, 99.99 euro per l'abbonamento PlayStation Plus Extra 12 mesi e 119.99 euro per PlayStation Plus Premium (abbonamento annuale). Nulla cambia invece per quanto riguarda gli abbonamenti mensili e trimestrali, ecco la tabella riassuntiva dei prezzi dal 6 settembre.

PlayStation Plus Essential

1 Mese 8.99 euro

3 Mesi 24.99 euro

12 Mesi 71.99 euro

PlayStation Plus Extra

1 Mese 13.99 euro

3 Mesi 39.99 euro

12 Mesi 125,99 euro

PlayStation Plus Premium

1 Mese 16.99 euro

3 Mesi 49.99 euro

12 Mesi 151.99 euro

Sony ricorda che "per gli attuali abbonati 12 mesi, l’aumento di prezzo non entrerà in vigore fino alla prossima data di rinnovo che avverrà il 6 novembre o in data successiva. Qualsiasi modifica apportata dal 6 settembre come upgrade o downgrade aggiornerà il vostro piano in base al nuovo prezzo."