PlayStation Plus 12 mesi in offerta a 44,99 euro per un periodo limitato!

Sony Interactive Entertainment ha salutato l'inizio del nuovo anno lanciando una nuova ghiotta promozione sul suo servizio di punta, PlayStation Plus, che consente di giocare in multiplayer online, usufruire dei salvataggi cloud e di scaricare senza alcun costo aggiuntivo una selezione di giochi che si rinnova a cadenza mensile.

Per un periodo di tempo limitato, ovvero entro e non oltre il 13 gennaio, è possibile acquistare una sottoscrizione di 12 mesi per PlayStation Plus a 44,99 euro, ovvero con il 25% di sconto sul prezzo pieno di 59,99 euro. Si tratta di un'iniziativa lanciata in via ufficiale dal publisher giapponese, e che quindi risulta attiva presso tutti i principali canali di vendita, come il PlayStation Store, GameStop e Amazon.it.

Come già specificato, l'offerta rimarrà attiva fino a lunedì 13 gennaio, pertanto vi consigliamo di approfittarne quanto prima. Segnaliamo che effettuando l'abbonamento adesso avete l'opportunità di aggiungere alla vostra raccolta i giochi gratuiti di dicembre 2019, ovvero Titanfall 2 e Monster Energy Supercross The Official Videogame. Il 7 gennaio verranno sostituiti dai giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2020, Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator.