PlayStation Plus 12 mesi per PS4 e PS5 in offerta per Natale

Fino al 19 dicembre da Euronics è attiva la promozione Sottocosto Winter Party e tra i prodotti in offerta troviamo anche l'abbonamento PlayStation Pus 12 Mesi in sconto proposto ad un prezzo molto interessante che vi permetterà di risparmiare sull'iscrizione al servizio premium di Sony per PS4 e PS5.

Da Euronics PlayStation Plus 12 Mesi costa 49.99 euro, offerta valida fino al 24 dicembre sul codice digitale, questo vuol dire che riceverete subito via email il codice da riscattare sul PlayStation Store e non dovrete attendere l'arrivo del cartoncino da grattare.

Una buona occasione per rinnovare l'abbonamento PlayStation Plus o iscriversi per la prima volta al servizio di Sony risparmiando 10 euro sull'abbonamento annuale normalmente venduto a 59,99 euro. PlayStation Plus è necessario per giocare online e l'abbonamento offre tanti vantaggi tra cui giochi gratis ogni mese per PS4, PS5 e PSVR, sconti esclusivi, contenuti bonus da scaricare per i giochi più famosi come Call of Duty Warzone, Fortnite, Rocket League e APEX Legends, oltre all'accesso a 100 GB di spazio per i salvataggi Cloud.

L'offerta di Euronics è valida fino alla viglia di Natale e trattandosi di un contenuto digitale può essere una ottima idea regalo last minute, con la certezza di ricevere subito l'acquisto.