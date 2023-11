PlayStation Plus da 12 mesi in sconto per il Black Friday, anche per chi è già iscritto

In occasione del Black Friday l'abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi è ufficialmente disponibile in sconto: i nuovi abbonati possono così risparmiare il 30% su ciascun tier proposto da Sony e godersi per un anno intero tutto ciò che ogni singolo tier offre agli iscritti.

Nello specifico PS Plus Essential è ora proposto a 55,99 euro anziché 71,99 euro, il tier Extra è disponibile a 93,99 euro anziché 125,99 euro, infine Premium richiede di pagare 109,59 euro al posto di 151,99 euro. Potrebbe dunque essere l'occasione migliore per passare ai tier più ricchi, considerato anche l'arrivo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2023 tra i quali figurano Dragon's Dogma Dark Arisen, Eiyuden Chronicle Rising, Klonoa Phantasy Reverie Series e Parappa The Rapper 2 giusto per fare qualche nome.

Ma c'è di più, sembra che gli sconti siano validi anche per chi è già abbonato a PlayStation Plus: è possibile ad esempio estendere di un anno l'abbonamento a PS Plus Extra potendo sfruttare uno sconto del 25%. In aggiunta, ci sono offerte anche per gli iscritti a PS Plus che vogliono passare ai tier maggiori: si può effettuare il passaggio da Essential a Extra risparmiando il 25%, mentre si passa da Extra a Premium con uno sconto del 30%. Da tenere presente che l'importo totale può cambiare a seconda di quanti giorni residui rimangono del proprio abbonamento precedente. In ogni caso il Black Friday è l'occasione perfetta per rinnovare e perfezionare la propria iscrizione: se interessati cogliete al volo l'opportunità.



Al momento in ogni caso lo sconto sembra non visualizzarsi correttamente su alcuni profili, mentre altri vedono prezzi diversi, probabilmente in base alla tipologia di abbonamento attivo o alla presenza o meno di eventuali altre sottoscrizioni e/o bonus.