PlayStation Plus 12 Mesi in sconto, la nuova offerta di settembre

Nuova promozione PlayStation Plus da Euronics, la celebre catena ha deciso di scontare l'abbonamento annuale al servizio Premium di Sony, solo per un periodo di tempo limitato, offerta valida online e nei negozi aderenti all'iniziativa.

L'abbonamento PlayStation Plus 12 Mesi costa 49.99 euro invece di 59.99 euro (solo fino al 15 settembre) con un risparmio del 16% rispetto al prezzo di listino, la promozione è valida sia per il codice digitale inviato via email che per la carta fisica con codice da grattare. In quest'ultimo caso è possibile anche acquistare e prenotare il ritiro in un punto vendita mentre nel caso optiate per il codice digitale lo riceverete subito via email.

Una bella occasione per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento annuale a PlayStation Plus risparmiando, ricordiamo che PlayStation Plus è obbligatorio per accedere al multiplayer dei giochi su PS4 e PS5 (con poche eccezioni riguardanti principalmente i giochi free to play), gli iscritti inoltre otterranno 100 GB di spazio su Cloud per i salvataggi, avranno diritto a sconti esclusivi sul PlayStation Store e ogni mese potranno scaricare almeno tre giochi gratis per PlayStation 4 e PlayStation 5.

La lineup dei giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021 include Hitman 2, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat, disponibili per il download fino al 4 ottobre.