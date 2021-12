PlayStation Plus a 29.99 euro per un anno, la nuova offerta Sony per Natale

A sorpresa, sul PlayStation Store torna l'offerta di Sony su PlayStation Plus: l'abbonamento 12 mesi è in vendita a 29.99 euro invece di 59.99 euro ma solo fino al 19 dicembre.

Prezzo iniziale 59,99€. Prezzo scontato 29,99€. La promozione inizia alle 10:00 AM GMT del 9/12/2021 e termina alle 11:59 PM GMT del 19/12/2021. PlayStation Plus è un abbonamento che prevede pagamenti periodici di €59,99 addebitati automaticamente ogni anno."

Potete sottoscrivere l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a 59.99 euro sul PlayStation Store, avete tempo fino al 19 dicembre per approfittare di questa nuova offerta targata Sony. Non sappiamo se il prezzo sia valido solo per i nuovi abbonati o se la promozione possa essere sfruttata anche per rinnovare ed estendere la durata del proprio abbonamento in corso, le scorse offerte erano però valide esclusivamente per i nuovi iscritti.

PlayStation Plus offre numerosi benefit per i possessori di PS4 e PS5 tra cui l'accesso al gioco multiplayer online, giochi gratis ogni mese, contenuti bonus aggiuntivi per i giochi del momento (Fortnite, Rocket League, Call of Duty Warzone, APEX Legends e tanti altri) e sconti esclusivi. In vista del Natale, questa è sicuramente una offerta interessante per chiunque sia curioso di provare i servizi ed i vantaggi di PlayStation Plus sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5.