PlayStation Plus: 3 mesi di Netflix in regalo con l'acquisto di un abbonamento annuale

Sony Interactive Entertainment ha dato il via ad una nuova promozione dedicata al suo servizio premium in abbonamento PlayStation Plus e a Netflix.

Acquistando il pacchetto speciale di 12 mesi di PlayStation Plus disponibile a questo indirizzo (al prezzo di 59,99 euro), si riceverà un abbonamento della durata di 3 mesi a Netflix senza alcun costo aggiuntivo. Attenzione: possono accedere a questa iniziativa solo i giocatori che hanno ricevuto (o riceveranno) una e-mail da Sony relativa all'offerta. La promozione scade il 4 maggio 2018.

Entro 5 giorni dall'acquisto di PlayStation Plus, gli utenti riceveranno una mail con il link per riscattare i 3 mesi di abbonamento al piano di streaming di Netflix (HD). Il buono dovrà essere utilizzato entro e non oltre 30 settembre 2018. Per ulteriori dettagli al riguardo vi invitiamo a consultare la pagina con Termini e Condizioni.

Qualcuno tra voi ha ricevuto l'e-mail di Sony? Ne approfitterete? Ricordiamo che fino a lunedì 30 aprile gli abbonati potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo giochi come Mad Max e Trackmania Turbo. Martedì primo maggio verranno invece sostituiti dai nuovi giochi annunciati ieri pomeriggio, tra i quali figurano Beyond Due Anime e Rayman Legends.