PlayStation Plus: 47.2 milioni di abbonati, i nuovi dati di Sony

Sony ha annunciato che PlayStation Plus ha raggiunto quota 47.2 milioni di abbonati al 30 settembre 2021, con una crescita rispetto al trimestre precedente che vedeva gli iscritti fermarsi a quota 46,3 milioni.

Numeri in aumento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, quando gli abbonati erano 45.9 milioni. Si tratta di un dato positivo e in crescita destinato ad aumentare ulteriormente durante la Holiday Season, periodo nel quale il numero di abbonamenti venduti tende ad aumentare sensibilmente rispetto agli altri trimestri dell'anno.

PlayStation Plus è sempre più popolare tra i giocatori PlayStation, l'abbonamento premium di Sony permette non solo di giocare online con gli amici ma anche di godere di 100 GB di spazio Cloud per i salvataggi, accedere a sconti e promozioni esclusive e scaricare ogni mese due o più giochi gratis per PS4, PS5 e PSVR.

Secondo un leak tra i giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021 troviamo The Walking Dead Saints & Sinners (Playstation VR), Kingdoms of Amalur Re-Reckoning (PS4/PS5), First Class Trouble (PS4/PS5) e Knockout City (PS4/PS5), al momento però Sony non ha ancora annunciato i giochi della lineup Instant Game Collection del prossimo mese. L'annuncio, previsto per il 27 ottobre, è stato rimandato a sorpresa e attualmente non ci sono nuove informazioni a riguardo.