PlayStation Plus a 47.4 milioni di abbonati, nessuna crescita con Extra e Premium

PlayStation Plus mantiene sostanzialmente stabile la sua base di abbonati, è quanto emerge dall'ultimo report finanziario di Sony. Al 31 marzo 2023 gli iscritti sono 47.4 milioni, lo stesso identico numero registrato l'anno precedente, al 31 marzo 2022.

Nonostante a giugno 2022 l'offerta sia stata rimodulata con l'aggiunta dei piani Extra e Premium, PlayStation Plus non ha guadagnato nuovi abbonati su base annuale, è pur vero che anno su anno non ci sono emorragie di abbonati ma il numero di iscritti resta pari a 47.4 milioni, senza alcuna reale crescita.

PlayStation Network totalizza 108 milioni di utenti attivi su base mensile (su PS4, PS5 e piattaforme mobile), in crescita di due milioni rispetto al 31 marzo 2022. Nell'ultimo trimestre, Sony ha venduto 68 milioni di videogiochi (in calo di 2.5 milioni rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno), di questi 9.5 milioni sono giochi first party, un dato in calo di cinque milioni di unità rispetto ai 14.5 milioni di giochi first party venduti da gennaio a marzo 2022.

I giochi digitali rappresentano il 70% delle vendite totali del software PlayStation, con un calo minimo dell'1% su base annuale, dati che confermano comunque la predominanza del mercato digitale rispetto a quello fisico su PS4 e PS5.