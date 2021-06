PlayStation Plus: 5 giochi da comprare con i Doppi Sconti del PlayStation Store

Fino al 24 giugno sul PlayStation Store sono in corso i Doppi Sconti con centinaia di giochi per PS4, PS5 e PSVR in vendita a prezzi scontati, con doppio risparmio per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Gli sconti arrivano fino al 30% per tutti e fino al 60% per gli abbonati PlayStation Plus, le offerte coinvolgono centinaia di giochi, noi ne abbiamo selezionati cinque da non perdere assolutamente.

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 64.99 euro

Questa edizione di Red Dead Redemption 2 è la più completa in assoluto ed è in vendita a 64.99 euro, scontata del 35% sul listino. Include oltre a RDR 2 e Red Dead Online anche le missioni Rapina in banca e Covo della banda, purosangue inglese, morello pomellato, Talismano e amuleto bonus, potenziamenti, denaro bonus, sconti e abito da pistolero Il Nuevo Paraiso. Inclusi anche i seguenti contenuti per RDO: abiti aggiuntivi, bonus sui ranghi, purosangue inglese, sauro nero e accesso gratuito al tema Sopravvissuto per l'accampamento.

Borderlands 3 Ultimate Edition - 74.99 euro

La versione Ultimate di Borderlands 3 è scontata del 25% e costa 74.99 euro, ma cosa include questo ricco bundle? Pacchetto contenuti Deluxe Borderlands, Season Pass e Season Pass 2 e i contenuti extra Forma def. multiverso Zane, Forma def. multiverso Amara, Forma def. multiverso FL4K e Forma def. multiverso Moze.

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 34.99 euro

Sconto del 30% per la Deluxe Edition di Resident Evil 2 che include vari contenuti extra oltre al gioco completo, tra cui i costumi Sceriffo di Arklay, Noir, Militare, Elza Walker, l'arma deluxe Samurai Edge - Albert e la colonna sonora in versione originale.

God of War Edizione Digitale Deluxe - 22.49 euro

Ad un prezzo poco più alto rispetto a quello dell'edizione standard è possibile acquistare God of War Edizione Digitale Deluxe, versione del gioco che include il Set Armatura Voto di Morte, lo Scudo Guardiano dell'Esilio, il fumetto Dark Horse, artbook digitale e un tema dinamico.

Crash Bandicoot Bundle - 52.49 euro

Quattro giochi in uno! Questo pacchetto digitale include Crash Team Racing Nitro-Fueled (la versione rimasterizzata dell'originale CTR uscito nel 1999 su PlayStation) e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, collection che contiene le riedizioni di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped.