PlayStation Plus: 5 giochi Open World interessanti usciti nel 2023

Avete voglia di giocare qualche titolo open world e vi siete appena abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium? Ecco alcuni giochi a mondo aperto che sono stati aggiunti al catalogo nel corso del 2023.

Gotham Knights

Introdotto nella libreria del servizio a fine 2023, Gotham Knights è il gioco che ha come protagonisti i quattro membri della Bat-Famiglia, ossia Robin, Nightwing, Cappuccio Rosso e Bat-Girl. Il giocatore può vestire i panni di qualsiasi personaggio ed esplorare liberamente Gotham City per liberarla dai criminali che la popolano. Il gioco include una componente ruolistica grazie alla quale è possibile ottenere pezzi d'equipaggiamento sempre più potenti che alterano anche l'estetica delle armature dei protagonisti. Gotham Knights supporta inoltre la modalità cooperativa, grazie alla quale si può combattere il crimine in compagnia di un amico.

Far Cry 6

Un altro open world che farà la gioia degli appassionati del genere è Far Cry 6, l'ultimo capitolo della longeva serie Ubisoft che porta il giocatore a Yara, una fittizia isola caraibica in cui bisogna unirsi ai rivoluzionari e combattere il malvagio Anton Castillo, villain al quale ha prestato volto e voce il leggendario attore Giancarlo Esposito (il Gus Fring di Breaking Bad). Il gioco è uno sparatutto in prima persona le cui principali meccaniche di gameplay sono quelle che contraddistinguono ogni singolo episodio della serie, il cui mondo aperto può essere esplorato per completare una miriade di attività secondarie, sbloccare armi e ottenere potenziamenti. Occorre precisare che anche in questo caso vi è il supporto alla modalità co-op per due giocatori.

Horizon Forbidden West

A far parte del catalogo del servizio Sony vi è anche una delle esclusive del 2022, ossia Horizon Forbidden West. La seconda avventura di Aloy è giocabile dagli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium da qualche mese. Il gioco non è altro che una versione espansa sotto il profilo ludico e tecnico del suo predecessore, visto che offre un mondo più ampio e ricco di macchine con cui interagire in vari modi. Lo stesso combat system è stato ampliato con nuove possibilità e consente al giocatore di eliminare i robot più potenti sfruttando un arsenale di tutto rispetto.

Dragon's Dogma

Altra aggiunta recente alla libreria di PS Plus Extra è Dragon's Dogma, un titolo davvero imperdibile per qualsiasi appassionato di open world a tema fantasy medievale. Pur avendo qualche anno sulle spalle, questo action RPG firmato Capcom permette di esplorare un mondo pericoloso con al fianco guerrieri controllati dall'intelligenza artificiale, che danno una mano al protagonista durante gli scontri con creature molto pericolose e dalle dimensioni generose. Una delle peculiarità del gioco consiste nella possibilità di aggrapparsi ai corpi dei nemici per colpire i loro punti deboli. Insomma, si tratta di un'occasione perfetta per godersi una piccola perla e prepararsi all'arrivo di Dragon's Dogma 2.

Immortals Fenyx Rising

Fra gli open world arrivati nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel 2023 c'è un altro titolo Ubisoft. Stiamo parlando di Immortals Fenyx Rising, un colorato action in terza persona che permette di esplorare l'antica Grecia e di interagire con versioni caricaturali delle varie divinità. Il titolo è fortemente ispirato a The Legend of Zelda Breath of the Wild e propone un mondo di gioco ampio e ricco di enigmi da portare a termine per accumulare potenziamenti e nuovi pezzi d'equipaggiamento.