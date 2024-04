PlayStation Plus: 5 giochi PS1, PS2 e PS3 da recuperare quanto prima

Il catalogo PlayStation Plus non offre soltanto una vasta gamma di produzioni attuali e con nuove offerte gratis ogni mese (vi ricordiamo a tal proposito i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024), ma lascia spazio anche agli appassionati di retrogaming con un'intrigante selezione di classici dal passato.

Di seguito vi citiamo 5 giochi tra PS1, PS2 e PS3 disponibili su PlayStation Plus Premium che meritano di essere recuperati quanto prima:

Ape Escape - PS1

Il primo episodio della storica serie del fu Japan Studio si rivelò un'autentica sorpresa all'epoca della sua originale uscita nel 1999: Ape Escape sfruttava al massimo gli analogici del DualShock dando vita a un gameplay coinvolgente e ricco di sfumature, capace di intrattenere con gusto ancora oggi. Se dunque non avete mai avuto modo di godervi questo simpatico Platform, grazie a PS Plus potete godervi Ape Escape in qualunque momento traendone grande divertimento.

Dark Cloud - PS2

Chi ha vissuto l'epoca PS2 sin dalle sue origini con tutta probabilità conosce Dark Cloud: si tratta di un'avventura a tinte ruolistiche dagli evocativi toni fantasy, pieno di dungeon da esplorare, segreti da scoprire e coriacei boss da affrontare, capace di conquistare subito il cuore dei giocatori con la sua personalità ben marcata. Oltre a Dark Cloud su PS Plus è disponibile anche il suo successore spirituale, Dark Chronicle, anch'esso degno delle vostre attenzioni.

Forbidden Siren - PS2

Uno dei survival horror più particolari ed unici del panorama PS2, pronto per essere riscoperto da tutti gli iscritti al servizio Sony. Angosciante, impegnativo e con atmosfere soffocanti dal forte impatto, Forbidden Siren (noto anche solo come Siren) è uno dei migliori giochi realizzati da Japan Studio nel corso della sua storia, e se amate le avventure horror non potete assolutamente perdervelo: la qualità è assicurata così come ansia e terrore puro.

Syphon Filter - PS1

La serie TPS di spionaggio creata da Bend Studio è ormai ferma da anni ma non è mai stata dimenticata da coloro che hanno avuto la fortuna di scoprirla già ai tempi di PS1. Sul servizio in abbonamento di Sony è possibile risalire alla trilogia originale nella sua interezza, dunque partire dal primo Syphon Filter per poi passare ai due episodi successivi è il modo migliore per riscoprire quanto erano belle le missioni con protagonista Gabe Logan.

XCOM Enemy Within - PS3

Espansione di XCOM Enemy Unknown, XCOM Enemy Within è un prodotto imperdibile per chi ama gli strategici a turni. L'opera firmata Firaxis Games ha tutto: è longeva, impegnativa e capace di mettere a dura prova le capacità tattiche dei giocatori, regalando al contempo soddisfazioni enormi per ogni sfida superata. Grazie allo streaming dei giochi PS3 con PS Plus Premium, questo gioiello dei tattici a turni è una scelta obbligatoria se amate il genere.

Su PS Plus c'è spazio anche per la PSP: il dimenticato Jak and Daxter The Lost Frontier potrebbe attirare la vostra curiosità se non gli avete mai dato una chance in passato.

