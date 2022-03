PlayStation Plus: abbonamento 12 mesi con il 25% di sconto, la nuova offerta di Sony

Pochi giochi dopo il lancio dei nuovi giochi gratis di marzo per PlayStation Plus, Sony ha lanciato una nuova allettante offerta sulla sottoscrizione annuale.

A partire da oggi 4 marzo e fino alle 00:59 di lunedì 14 marzo è possibile acquistare l'abbonamento a PlayStation Plus da 12 mesi in offerta a 44,99 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino pari a 59,99 euro. Possono approfittare di questa promozione solamente i giocatori con un'età superiore a 18 anni che non sono attualmente abbonati a PlayStation Plus.

Potete consultare il regolamento completo a questo indirizzo. Tenete presente che PlayStation Plus è un abbonamento che prevede pagamenti periodici, dunque continua finché non viene annullato. Una volta usufruito dell'offerta si attiva automaticamente anche il rinnovo automatico, previsto tra un anno a 59,99 euro, ma l'operazione può essere annullata in qualsiasi momento seguendo queste istruzioni. Una volta annullato, l'abbonamento scadrà alla fine del periodo per il quale avete già pagato.

PlayStation Plus, per chi non lo sapesse, offre l'accesso alla componente multigiocatore dei titoli per PS4 e PS5, sconti e contenuti aggiuntivi esclusivi per gli abbonati, 100 GB di spazio sul cloud per il backup dei salvataggi e una selezione di titoli gratuiti che si rinnova ogni mese. I giochi PlayStation Plus gratis di marzo sono ben cinque, ossia Team Sonic Racing per PS4, Ark Survival Evolved per PS4, Ghostrunner per PS5 e Ghost of Tsushima Legends per PS4 e PS5, ai quali il 15 marzo andrà ad aggiungersi GTA Online stand-alone per PlayStation 5.