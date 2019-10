PlayStation Plus: abbonamento 12 mesi a 29.99 euro, scontato del 50%

Sul PlayStation Store è possibile acquistare l'abbonamento annuale PlayStation Plus a 29.99 euro anzichè 59.99 euro, scontato del 50% solamente per i nuovi clienti, ovvero per coloro che non sono mai stato iscritti in passato.

"Questo abbonamento è un abbonamento continuato a pagamento e una tariffa d'abbonamento ricorrente di €59,99 sarà dedotta ogni anno dal tuo portafoglio. Espandi questa sezione per maggiori informazioni Scegli l’abbonamento a PS Plus da 12 mesi: pagando un’annualità, risparmierai il 44% rispetto al pagamento mensile (abbonamento a PS Plus da 1 mese) e il 40% rispetto al pagamento trimestrale (abbonamento a PS Plus da 3 mesi)."

La promozione è ancora attiva sul PlayStation Store, dunque affrettatevi se volete sottoscrivere l'abbonamento annuale PS Plus a 29.99 euro, l'offerta ribadiamo è valida solamente per i nuovi abbonati e non può essere utilizzate per estendere la durata di un abbonamento già attivo.

Gli abbonati possono godere di molti vantaggi come 100 GB di spazio di archiviazione per i salvataggi Cloud, due giochi gratis PS4 al mese e sconti esclusivi sui migliori titoli per PlayStation 4 e PSVR, oltre a contenuti bonus ed extra mensili gratuiti.