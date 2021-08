PlayStation Plus: abbonamento 12 mesi a €29.99, la nuova offerta di Sony

A sorpresa, Sony ha lanciato oggi una nuova promozione sugli abbonamenti PlayStation Plus: la sottoscrizione annuale (12 mesi) può essere acquistata sul PlayStation Store al prezzo di 29.99 euro, offerta valida solamente per i nuovi iscritti.

L'offerta è valida per tutti gli abbonamenti sottoscritti da oggi e fino all 23:59 del 30 agosto, vi basterà andare sul PlayStation Store e aggiungere l'abbonamento al carrello, ogni cliente può acquistare una sola iscrizione annuale (12 mesi) al prezzo di 29.99 euro, l'offerta non è valida per gli abbonati attivi. PlayStation Plus offre accesso al multiplayer online, almeno 24 giochi annuali offerti gratuitamente, sconti esclusivi sul PlayStation Store, bonus da scaricare e 100 GB di spazio su Cloud per i salvataggi.

Sony ricorda che "PlayStation Plus è un abbonamento che prevede pagamenti periodici di €59,99 addebitati automaticamente ogni anno. Se il tuo portafoglio non dispone di fondi sufficienti, la quota di abbonamento verrà prelevata automaticamente dal metodo di pagamento predefinito. L'abbonamento continua finché non viene annullato. Puoi annullare l'operazione in qualunque momento. Una volta annullata, la prova scadrà alla fine del periodo per il quale hai già pagato. In questo modo, non sarà più addebitato il costo dell'abbonamento; tuttavia, non sarà possibile ricevere un rimborso dei pagamenti già effettuati."