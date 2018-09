PlayStation Plus: abbonamento di 12 mesi in offerta a 44,99 euro su Amazon.it

Amazon.it ha lanciato una nuova e interessante offerta sull'abbonamento annuale a PlayStation Plus, che può ora essere acquistato a soli 44,99 euro, con uno sconto pari al 25% sul prezzo pieno di 59,99 euro.

Si tratta senza dubbio di un'ottima opportunità per tutti i giocatori non abbonati che vogliono approfittare del tempo libero per giocare online ai propri giochi preferiti, o anche per coloro che vogliono estendere la sottoscrizione già attiva.

Acquista Abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi su Amazon.it (44,99 euro)

L'offerta rimarrà attiva per un periodo di tempo limitato oppure fino ad esaurimento scorte. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne quanto prima. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che questo mese gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis Destiny 2 e God of War III Remastered oltre a Sapere E' Potere, Here They Lie, Another World 20th Anniversary Edition, QUBE Director's Cut, Foul Play e Sparkle 2.