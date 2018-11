PlayStation Plus: abbonamento di 12 mesi in offerta a 47,99 euro per il Black Friday

Amazon.it ha lanciato una nuova offerta Black Friday sull'abbonamento annuale a PlayStation Plus che può ora essere acquistato a soli 47,99 euro, con uno sconto pari al 20% sul prezzo pieno di 59,99 euro.

Si tratta senza dubbio di un'ottima opportunità per tutti i giocatori non abbonati o anche per coloro che vogliono estendere la sottoscrizione già attiva.

Acquista Abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi su Amazon.it (47.99 euro)

Ricordiamo che sul PlayStation Store sono ora attivi i Saldi del Black Friday con offerte esclusive per gli abbonati Plus e sconti su giochi come, Call of Duty Black Ops 4, God of War,, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider e Dragon Quest XI Echi di'Un Era Perduta.La promozione sull'è già attiva e andrà avanti fino al 27 novembre, approfittatene prima che sia troppo tardi!