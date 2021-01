PlayStation Plus: abbonamento 12 mesi in offerta fino al 19 gennaio

Nuova offerta sul PlayStation Store, questa volta legata all'abbonamento 12 mesi al servizio PlayStation Plus, proposto a prezzo ridotto con uno sconto del 25% sul costo di listino della sottoscrizione annuale.

Prezzo iniziale 59,99€. Prezzo scontato 44,99€. La promozione termina alle 10:00 (GMT) del 19/01/2021. Questo abbonamento è un abbonamento continuato a pagamento e una tariffa d'abbonamento ricorrente di €59,99 sarà dedotta ogni anno dal tuo portafoglio. Scegli l’abbonamento a PS Plus da 12 mesi: pagando un’annualità, risparmierai il 37% rispetto al pagamento mensile (abbonamento a PS Plus da 1 mese) e il 40% rispetto al pagamento trimestrale (abbonamento a PS Plus da 3 mesi).

PlayStation Plus 12 mesi costa 44.99 euro invece di 59.99 euro, offerta valida fino al 19 gennaio. L'abbonamento PS Plus vi permetterà non solo di giocare online su PS4 e PS5 ma anche di scaricare giochi gratis ogni mese, a gennaio gli iscritti ricevono gratis Shadow of the Tomb Raider, Maneater e Greedfall, inoltre spazio Cloud per i salvataggi e accesso a offerte e sconti esclusivi sui migliori giochi PlayStation.

Si tratta di una offerta interessante per rinnovare o estendere il proprio abbonamento PlayStation Plus, la nuova promozione Sony andrà avanti ancora per pochi giorni, dunque affrettatevi se siete interessati.