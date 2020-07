PlayStation Plus: abbonamento 12 mesi in offerta fino al 19 luglio

Volete rinnovare il vostro abbonamento PlayStation Plus in scadenza? In questo caso vi viene in soccorso la nuova offerta Euronics Star Days, valida solamente per un periodo limitato, da oggi e fino al 19 luglio.

La catena Euronics offre l'abbonamento annuale PS Plus 12 mesi al prezzo di 49.99 euro anzichè 59.99 euro, con un risparmio di dieci euro sul prezzo di listino. Oltre al cartoncino da grattare (disponibile in negozio e online) potete acquistare allo stesso prezzo anche l'abbonamento digitale, in questo modo riceverete subito il codice via email e una volta ottenuta la chiave vi basterà andare sul PlayStation Store, selezionare la voce "Riscatta Codici" e aggiungere il codice alfanumerico per rinnovare o estendere l'iscrizione.

Si tratta di una buona occasione per entrare nel mondo PS Plus risparmiando dieci euro sull'abbonamento annuale della durata di 12 mesi, ricordiamo che la promozione di Euronics è valida online e nei negozi fino al 19 luglio compreso. Questo mese gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis Erica, NBA 2K20 e Rise of the Tomb Raider oltre ad accedere al tema gratis per il decimo anniversario, scaricare bonus esclusivi e accedere a sconti riservati ai titolati di una sottoscrizione attiva.