PlayStation Plus: abbonamento 12 mesi in offerta su eBay con il 20% di sconto

State pensando di rinnovare l'abbonamento a PlayStation Plus per un intero anno, in modo da essere coperti anche al lancio di PS5? Allora sappiate che potete acquistare una sottoscrizione di 12 mesi con uno sconto del 20% su eBay.

Sulla nota piattaforma e-commerce è possibile acquistare un codice per un abbonamento annuale al prezzo di 47,99 euro, anziché 59,99 euro. Dopo aver effettuato il pagamento, riceverete la key via e-mail nel giro di 15 minuti-2 ore (5-60 minuti se utilizzate PayPal come metodo). Dopodiché non dovrete far altro che utilizzarla nell'apposita sezione "Riscatto codici" del PlayStation Store. Se avete già una sottoscrizione attiva, allora i 12 mesi andranno ad addizionarsi a quelli che avete già pagato.

Cosa ve ne pare, ne approfitterete? Effettuando ora la sottoscrizione a PlayStation Plus, oltre a potere beneficiare di uno, potrete scaricare anche i giochi PlayStation Plus gratis di maggio 2020 , ovvero Cities Skylines e Farming Simulator 19. I prossimi titoli gratuiti verranno annunciati mercoledì 27 maggio e verranno messi a disposizione martedì 2 giugno.