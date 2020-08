PlayStation Plus: abbonamento 12 mesi in sconto a 44,99 euro, ma solo per poco!

Mentre proseguono i saldi sul PlayStation Store e dopo aver dato il via alla promozione Riparti alla grande con PlayStation, con sconti sulle console e i migliori videogiochi della casa, Sony ha dato un taglio al prezzo di PlayStation Plus.

Alla vigilia dell'annuncio dei nuovi giochi gratis di settembre 2020, la casa giapponese ha applicato uno sconto del 25% sull'abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus, che può quindi essere acquistato al prezzo di 44,99 euro, anziché 59,99 euro. È possibile usufruire dell'offerta attraverso il PlayStation Store per un periodo davvero limitato, ovvero fino alle ore 12:00 di martedì 1 settembre.

Attenzione, però: l'offerta è valida solamente per coloro che non posseggono un abbonamento a PlayStation Plus o un periodo di prova attivo al momento dell'acquisto. Segnaliamo inoltre che l'abbonamento si rinnoverà automaticamente tra un anno al prezzo standard di 59,99 euro, a meno che non venga annullato, un'operazione che può essere effettuata in ogni momento prima del rinnovo.

Effettuando ora l'iscrizione a PlayStation Plus avete l'opportunità di scaricare i giochi gratis di agosto 2020, ossia Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e il fenomeno Fall Guys. I giochi gratis di settembre dovrebbero essere annunciati domani e resi disponibili martedì 1 settembre.