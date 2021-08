PlayStation Plus: abbonamento annuale a 5.99 euro al mese per 10 mesi, la nuova offerta

GameStopZing lancia una nuova offerta legata a PlayStation Plus: acquista l'abbonamento dodici mesi e potrai pagare anche a rate, 5.99 euro al mese per dieci mesi, promozione valida solo dal 5 agosto al primo settembre 2021.

La promo è valida solo nei negozi GameStopZing, recatevi nel punto vendita a voi più vicino per ottenere tutte le informazioni necessarie per acquistare l'abbonamento annuale PlayStation Plus al conveniente prezzo di 5.99 euro al mese per dieci mesi. Sul sito di GameStopZing è invece possibile acquistare l'abbonamento PlayStation Plus a 8.99 euro per un mese, 59.99 euro per un anno e 24.99 euro per tre mesi, questi i tagli disponibili per le card fisiche e gli abbonamenti digitali.

PlayStation Plus è l'abbonamento premium di Sony necessario per giocare online su PlayStation 4 e PlayStation 5, incluso nel prezzo avrete anche 100 GB di spazio Cloud per i salvataggi, accesso a giochi gratis ogni mese e sconti esclusivi per gli iscritti. Ad esempio ad agosto gli abbonati PS Plus possono scaricare tre nuovi giochi: Tennis World Tour 2, Hunter's Arena Legends e Plants vs Zombies Battle for Neighborville.

La nuova offerta estiva targata GameStopZing è valida solamente fino al primo settembre, maggiori informazioni sono disponibili nei singoli punti vendita della catena.