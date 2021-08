PlayStation Plus: abbonamento annuale in sconto, la nuova offerta Amazon

Nuova promozione PlayStation Plus su Amazon: sul celebre sito di eCommerce è possibile acquistare l'abbonamento annuale (12 mesi) a prezzo ridotto tramite il marketplace, solamente fino ad esaurimento scorte.

Il rivenditore GLOBAL DISTRIBUTIONS propone l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a 50.50 euro, si tratta della card da grattare (stile ricarica telefonica) con il codice alfanumerico da riscattare poi sul PlayStation Store. Nel momento in cui scriviamo sono disponibili meno di dieci unità, dunque affrettatevi se siete interessati alla promozione.

PlayStation Plus, oltre a permettere di giocare online in compagnia dei propri amici, fornisce agli abbonati anche una serie di vantaggi tra i quali troviamo 100 GB di spazio di archiviazione Cloud per i salvataggi, sconti esclusivi e giochi gratis ogni mese per PS4 e PS5: tra i giochi gratis PlayStation Plus di agosto troviamo Hunter's Arena Legends, Tennis World Tour 2 e Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, inoltre ogni mese gli iscritti avranno accesso a sconti e offerte esclusive.

PlayStation Plus è l'abbonamento Premium di Sony che permette di espandere le funzionalità dell'universo PlayStation grazie ad una serie di opzioni e servizi extra accessibili solo a pagamento. L'abbonamento annuale ha durata di dodici mesi dal giorno dell'attivazione, il rinnovo automatico è attivo di default ma potete disattivare il rinnovo automatico di PlayStation Plus in qualsiasi momento.