PlayStation Plus: il nuovo abbonamento avrà giochi day one come Game Pass?

Il nuovo PlayStation Plus comprenderà anche giochi day one come il Game Pass su PC e Xbox? Sono in tanti a chiederselo dopo il reveal, da parte di Sony, della 'fusione' tra PS Plus e PS Now per dare vita a un servizio strutturato su più livelli di abbonamento, ciascuno con bonus e giochi a cui accedere.

Annunciato dal CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan dalle colonne del PS Blog, il nuovo PlayStation Plus debutterà a giugno e, come spiegato dallo stesso boss di SIE, avrà l'obiettivo di fornure contenuti selezionati e di alta qualità attraverso l'accesso ad un catalogo diversificato di videogiochi.

In cosa differisce il nuovo PlayStation Plus dall'attuale PS Plus? Ma soprattutto, nel nuovo abbonamento ci sarà spazio per videogiochi day one (esclusivi o multipiattaforma) come avviene su Xbox Game Pass?

Stando alle informazioni condivise da Jim Ryan, la fusione tra gli attuali servizi PS Plus e PS Now che avverrà a giugno verrà strutturata su tre opzioni di abbonamento flessibili. Il primo tier, o livello di abbonamento, sarà rappresentato dal nuovo PlayStation Plus Essentials da 8,99 euro mensili o 59,99 euro annuali, con due giochi gratis al mese, sconti esclusivi, spazio cloud per i salvataggi e accesso al multiplayer online.

I due tier successivi, Extra e Premium, assorbono l'offerta attuale di PS Now e la ampliano con ulteriori incentivi: PS Plus Extra, ad esempio, proporrà a 13,99 euro mensili o 99,99 euro annuali tutti i vantaggi del livello Essential, in aggiunta ad un catalogo di giochi composto da oltre 400 titoli da scaricare su PS4 e PS5, tra cui blockbuster targati PlayStation Studios e giochi di terze parti.

Chiude l'offerta il tier PlayStation Plus Premium: con 16,99 euro mensili o 119,99 euro annuali, gli iscritti potranno accedere a tutti i bonus dei tier Essential ed Extra, in aggiunta a una libreria con 340 giochi PS1, PS2 e PSP e una selezione di titoli PS3 in streaming, tutti giocabili su PS4, PS5 e PC. Sempre per gli abbonati Premium è previsto anche il download di versioni dimostrative per una selezione di nuovi videogiochi.

Nell'elenco dei bonus previsti per gli abbonati al nuovo PlayStation Plus, di conseguenza, non viene citato l'arrivo di videogiochi day one da fruire 'gratuitamente', come avviene in ambiente PC Windows e Xbox con Game Pass e Game Pass Ultimate. Per stessa ammissione di Jim Ryan, d'altronde, l'assenza delle esclusive day one sul nuovo PS Plus trova giustificazione nel "circolo virtuoso degli investimenti" che Sony può garantirsi solo attraverso la vendita dei singoli videogiochi dei PlayStation Studios e delle esclusive realizzate dai propri partner commerciali. Si tratta perciò di una strategia molto diversa da quella di Microsoft e della sua divisione Xbox che fa leva sui titoli day one del Game Pass per aumentare la propria base di utenti e, con essa, le entrate derivanti dalla vendita degli abbonamenti.



Quanto al futuro, è davvero impossibile prevedere come cambieranno nel medio-lungo periodo le strategie portate avanti da Sony e Microsoft nella volontà di proporre dal day one i propri titoli su PS Plus e Game Pass, soprattutto considerando la crescita costante dell'industria dell'intrattenimento digitale e l'influenza dei servizi in abbonamento nelle scelte operate dalle software house e dai publisher terzi, anche in tema di possibili fusioni e acquisizioni.