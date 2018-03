PlayStation Plus: abbonamento dodici mesi a €44.99, nuove offerte PS Plus Bonus

Da e oggi e fino al 23 marzo è possibile risparmiare il 25% sull'abbonamento annuale aeffettuando l'iscrizione tramite il PlayStation Store.

L'abbonamento è ora disponibile al prezzo di 44.99 euro anzichè 59.99 euro, prezzo promozionale valido fino al 23 marzo 2018. Ricordiamo che l'abbonamento a PlayStation Plus permette di usufruire di numerosi vantaggi come gioco online, 24 giochi PS4 gratis ogni anno, 10 GB di spazio nel Cloud, contenuti esclusivi, demo anticipate e tanto altro ancora.

Le novità però non finiscono qui perchè Sony ha annunciato che l'avvio della nuova promozione PlayStation Plus Bonus: gli abbonati al servizio avranno diritto al 20% di sconto su ogni acquisto effettuato sul sito 21Shoes nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 13 aprile, il codice sconto potrà essere utilizzato per un massimo di tre volte durante le date indicate.