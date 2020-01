PlayStation Plus: abbonamento di un mese a metà prezzo per pochi giorni

A pochi giorni dall'annuncio dei giochi PlayStation Plus di febbraio 2020, Sony Interactive Entertainment ha lanciato una nuova promozione dedicata a tutti i giocatori che al momento non possiedono un abbonamento a PlayStation Plus o un periodo di prova del servizio attivo.

Nello specifico, ha scontato del 50% la sottoscrizione di un mese a PlayStation Plus, adesso acquistabile al prezzo promozionale di 4,49 euro, invece di 8,99 euro. Potete approfittare dell'offerta, che sarà valida fino alle ore 11:00 di venerdì 31 gennaio, dirigendovi sul sito web del PlayStation Store oppure accedendo al negozio digitale direttamente dalla vostra console PlayStation 4. Segnaliamo che una volta attivato l'abbonamento a 4,49 euro verrà automaticamente abilitato il rinnovo automatico a cadenza mensile al prezzo di 8,99 euro, che tuttavia può essere disattivato in qualsiasi momento. Per il regolamento completo dell'iniziativa vi rimandiamo a questo indirizzo.

Ne approfittiamo per segnalarvi che gli abbonati a PlayStation Plus possono al momento scaricare senza alcun costo aggiuntivo i giochi gratis di gennaio 2020, ovvero Goat Simulator e Uncharted Nathan Drake Collection. I giochi PlayStation Plus di febbraio 2020 verranno invece annunciati mercoledì 29 gennaio.