PlayStation Plus: abbonamento scontato del 50%, la nuova offerta Sony di febbraio

In contemporana con l'arrivo dei giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022, Sony lancia una nuova offerta per il mese di febbraio sull'abbonamento trimestrale per PS Plus, ora scontato del 50%.

Direttamente dal PlayStation Store potete abbonarvi per tre mesi a PlayStation Plus al prezzo di 12.49 euro invece di 24.99 euro, normale prezzo al pubblico per l'iscrizione trimestrale. Il prezzo promozionale è valido solamente per gli abbonamenti sottoscritto entro le 23:59 del 13 febbraio 2022.

Si tratta di una buona occasione per rinnovare o sottoscrivere un nuovo abbonamento PlayStation Plus e provare con mano il servizio premium di Sony, attivabile su PlayStation 4 e PlayStation 5, con poco più di dodici euro Sony offre tre mesi di abbonamento con un risparmio di oltre dieci euro. Nel momento in cui scriviamo gli abbonamenti mensili e annuali non sono in offerta e possono essere sottoscritti esclusivamente al normale prezzo di listino.

A febbraio 2022 gli abbonati possono scaricare gratis tre nuovi giochi: EA Sports UFC 4, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina Un'Avventura Unica in Wonderlands e Planet Coaster Console Edition, inoltre gli abbonati avranno accesso 100 GB di spazio Cloud per i salvataggi, sconti esclusivi su PlayStation Store e ovviamente la possibilità di giocare in multiplayer online.