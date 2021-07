PlayStation Plus: abbonamento tre mesi a un centesimo da GameStopZing portando l'usato

GameStopZing lancia una nuova offerta PlayStation Plus che vi permetterà di abbonarvi per tre mesi ad un prezzo bomba: solamente un centesimo per 90 giorni di iscrizione al servizio premium di PlayStation! Ecco come fare per abbonarsi a PS Plus a un centesimo.

Dal primo luglio al 4 agosto recatevi in un qualsiasi negozio GameStopZing e portando indietro un gioco usato valido per la promozione potrete acquistare la gift card con abbonamento PlayStation Plus per tre mesi al prezzo di un centesimo invece di 24,99 euro.

Tramite il sito di GSZ potete verificare la validità dei vostri giochi, dovrete portare un gioco per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 o Xbox Series X valido per la promozione, ogni gioco dovrà essere completo di custodia e libretto d'uso, per eventuali limitazioni potete rivolgervi allo staff del punto vendita.

Questa è solamente una delle tante offerte del volantone GameStopZing di luglio, una buona occasione per provare con mano PS Plus ad un prezzo irrisorio, con l'abbonamento Plus potrete scaricare gratis i giochi della Instant Game Collection (ecco i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di luglio 2021), accedere al multiplayer online, godere di sconti esclusivi sul PlayStation Store, bonus gratis per i giochi più popolari e spazio Cloud per i salvataggi.