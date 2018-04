PlayStation Plus: abbonati entro il 4 maggio e ricevi tre mesi di iscrizione gratis

Torna la promozione PlayStation Plus 15x12: da oggi e fino alle 11:00 del 4 maggio tutti i nuovi utenti che sottoscriveranno l'abbonamento da dodici mesi riceveranno tre mesi di iscrizione gratuita in omaggio, prolungando così il proprio abbonamento a quindici mesi anzichè dodici.

Di seguito tutti i dettagli riportati sul PlayStation Store:

"Offerta disponibile dalle ore 11:00 del 20/04/18 alle ore 11:00 del 04/05/18. Il presente abbonamento è un abbonamento a pagamento e un importo pari a €59,99 sarà regolarmente detratto dal tuo portafoglio ogni anno. Per acquistare un abbonamento è necessario associare al tuo account una carta di credito/debito o un conto PayPal. Espandi questa sezione per maggiori dettagli.

PlayStation Plus ospita la più grande community al mondo di gamer di nuova generazione. Unisciti subito per scoprire: Multigiocatore online di PS4: che tu sia in cerca di avversari o compagni di squadra, solo con PlayStation Plus puoi giocare ai titoli per PS4 insieme ad altri gamer online. Giochi mensili: scarica 24 giochi per PS4 selezionati ogni anno senza costi aggiuntivi, tuoi per tutta la durata dell'abbonamento. Sconti esclusivi: sfrutta offerte speciali su giochi e contenuti aggiuntivi del PlayStation Store. Memoria di archiviazione online: ottieni 10 GB di archiviazione su cloud per i tuoi dati di gioco di PS4."

L'offerta riportata è già in corso ed p valida fino al 4 maggio 2018. Una buona occasione per abbonarsi a PlayStation Plus e ricevere 15 mesi al prezzo di 12 (59.99 euro)