PlayStation Plus: gli abbonati Extra e Premium sono oltre 14 milioni

PlayStation Plus Premium viene spesso considerato nelle discussioni su forum e social media il profilo PlayStation Plus meno conveniente dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, a quanto pare però il pubblico ha dimostrato di gradire questo piano di abbonamento.

Nello specifico Sony fa sapere che al 31 marzo 2023 gli abbonati PlayStation Plus Premium sono 8 milioni, pari al 17% degli iscritti totali PS Plus. Gli abbonati PlayStation Plus Extra invece si fermano a 6.1 milioni (13% del totale).

Il 30% degli abbonati PlayStation Plus Essential ha deciso di effettuare il passaggio ad una opzione più costosa, nei primi dieci mesi di disponibilità, Extra e Premium hanno totalizzato 14.1 milioni di abbonati, ad oggi gli iscritti a PlayStation Plus (piano base, Extra e Premium) sono 47,4 milioni.

Nonostante la percezione del popolo del web, dunque, i due nuovi profili PlayStation Plus sembrano aver riscosso un discreto successo di pubblico con oltre 14 milioni di iscritti guadagnati in dieci mesi.

PlayStation Plus Premium è l'abbonamento più costoso dell'offerta Sony, l'unico però che permette di giocare in streaming e di accedere ad una libreria di giochi delle vecchie console PlayStation come PS1, PS2, PS3, PSP e classici PS4. Un'offerta evidentemente in linea con le richieste di milioni di clienti.