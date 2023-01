PlayStation Plus: gli abbonati potranno provare gratis The Last of Us Parte 1 Remake

La serie TV di The Last of Us è in uscita su HBO e, visto il grande successo riscosso dall'intero brand di Naughty Dog e PlayStation, l'attesa e le aspettative attorno alla trasposizione in chiave cinematografica dell'IP esclusiva di Sony sono elevate. Intanto, però, i fan potranno rigiocare gratuitamente il primo capitolo.

Il 2023 inizia al meglio anche per i possessori di PlayStation 5 in quanto, dopo l'annuncio dei giochi in uscita sul PlayStation Plus nel mese di gennaio, Sony ha comunicato che gli abbonati al PlayStation Plus potranno provare gratuitamente The Last of Us Parte 1 Remake. Il rifacimento del primo capitolo, uscito nell'ormai lontano 2013 su PlayStation 3 e successivamente approdato anche su PlayStation 4 sotto forma di rimasterizzazione, potrà essere provato da tutti gli utenti che sottoscriveranno un abbonamento a PlayStation Plus Premium.

Infatti, pur essendovi la ricorrenza dell'uscita della serie TV di The Last of Us, l'iniziativa è legata ai vantaggi aggiuntivi a cui gli utenti abbonati ai tier più alti di PlayStation Plus possono accedere. Dunque, il primo mese del 2023 ha in serbo per i giocatori un'ulteriore sorpresa rispetto ai già annunciati titoli in uscita su PlayStation Plus Extra e Premium questo mese.

Quale modo migliore per poter festeggiare l'uscita della tanto attesa serie TV che traspone l'opera di Neil Druckmann nel medium cinematografico? La prova di gioco gratuita per i possessori di PS Plus Premium arriva in contemporanea all'adattamento della storia del primo dei due capitoli, che accompagnerà tutti gli appassionati di serie TV per un totale di nove episodi. Intanto, mentre i giocatori avranno modo di poter finalmente provare con mano ciò che di nuovo ha da offrire il remake del primo The Last of Us, ci si domanda quando annunciano e quando escono i nuovi i giochi gratis di febbraio sul PlayStation Plus, i quali saranno disponibili nel corso della prima settimana di febbraio 2023.