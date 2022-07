PlayStation Plus accoglie Yakuza: otto giochi della serie SEGA in arrivo!

Contestualmente all'annuncio dei giochi PS Plus gratis di agosto 2022, Sony Interactive Entertainment conferma l'arrivo, da qui ai prossimi mesi, di ben otto videogiochi della serie di Yakuza nel catalogo del proprio servizio in abbonamento.

Il programma stilato dalla divisione videoludica di Sony è particolarmente ricco, come d'altronde suggerito dalla stessa presenza di Yakuza Like a Dragon nell'elenco dei titoli fruibili "gratuitamente" ad agosto da tutti gli abbonati a PS Plus (a prescindere dal tier).

Già da martedì 2 agosto, gli iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium potranno accedere anche a Yakuza 0 e all'epopea in due atti di Yakuza Kiwami. La partnership siglata da Sony e SEGA proseguirà per tutto l'anno per portare ulteriori giochi della serie di Yakuza nel catalogo dei titoli accessibili all'utenza abbonata ai tier Extra e Premium del Nuovo PlayStation Plus.

Eccovi allora uno schema riassuntivo con tutti i giochi di Yakuza destinati a entrare a far parte della ludoteca di PS Plus Essential, Extra e Premium da qui ai prossimi mesi:

Disponibili da Agosto 2022

Yakuza Like a Dragon - PS Plus Essential, Extra e Premium

Yakuza 0 - PS Plus Extra e Premium

Yakuza Kiwami - PS Plus Extra e Premium

Yakuza Kiwami 2 - PS Plus Extra e Premium

In arrivo nel corso del 2022

Yakuza 3 Remastered - PS Plus Premium

Yakuza 4 Remastered - PS Plus Premium

Yakuza 5 Remastered - PS Plus Premium

Yakuza 6: The Song of Life - PS Plus Extra e Premium

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Yakuza Like a Dragon, l'action ruolistico di SEGA disponibile dal 2 agosto tra i giochi gratis di PS Plus su PS4 e PlayStation 5.