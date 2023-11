PlayStation Plus si aggiorna oggi con i nuovi giochi Extra e Premium di novembre

A partire da oggi, martedì 21 novembre, sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium del mese in corso, scaricabili dagli abbonati su PS4 e PS5. Una selezione di titoli che include classici delle vecchie console PlayStation e produzioni più recenti.

Qualche nome? Questo mese per gli abbonati Extra e Premium arrivano tra gli altri Dragon's Dogma Dark Arisen, Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island Riptide Definitive Edition, Superliminal e Eiyuden Chronicle Rising. Ecco tutti i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2023

PlayStation Plus Extra e Premium novembre 2023

Teardown PS5 14.59 GB

Dragon's Dogma Dark Arisen PS4 10.01 GB

Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On PS4 8.94 GB

Dead Island Riptide Definitive Edition PS4 7.59 GB

Superliminal PS4, PS5 3.24 GB

Eiyuden Chronicle Rising PS4, PS5 5,59 GB

Nobunaga's Ambition Taishi PS4 7,21 G

Alternate Jake Hunter Daedalus The Awakening of Golden Jazz PS4 4,12 GB

River City Melee Mach!! PS4 2,4 GB

Giochi PlayStation Plus Premium di novembre

Grandia PS4, PS5 580 MB

Jet Moto PS4, PS5 380 MB

Disney's Pixar Up! PS4, PS5 780 MB

Klonoa Phantasy Reverie Series PS4 e PS5 3,98 GB

PaRappa The Rapper 2 PS4 1,4 GB

Gli abbonati Premium possono anche scaricare due giochi completi per PS5 a tempo limitato: Baldur's Gate 3 e The Lords of the Rings Gollum, provabili tramite il servizio Game Trial.