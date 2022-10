Playstation Plus: un altro titolo si aggiunge ai giochi in uscita dal catalogo

Playstation Plus continua ad aggiornare, mese dopo mese, la lista dei titoli in ingresso ed in uscita. Dopo aver visto che il servizio in abbonamento permette di provare Dying Light 2 su Playstation 5 e Playstation 4, Sony ha confermato che un altro titolo saluterà molto presto la line-up offerta dal proprio servizio in abbonamento.

Dopo aver annunciato il primo bonus del mese di ottobre per Playstation Plus e dopo aver rivelato che Red Dead Redemption 1 (per PS3) e Red Dead Redemption: Undead Nightmare (per PS3) abbandoneranno il catalogo dei giochi disponibili a partire dal 17 ottobre, un ulteriore titolo ci saluterà presto. Infatti, SOMA non sarà più disponibile dal 18 ottobre 2022. Seppure manchino pochi giorni all'addio del survival horror sviluppato da Frictional Games e pubblicato anche su Playstation 4, gli utenti abbonati al Playstation Plus avranno ancora alcuni giorni a propria disposizione per scoprire questo titolo.

Come detto poc'anzi, si tratta di un'avventura dalle tinte orrorifiche e dallo stampo fortemente survival, approdata nel corso del 2015 su PC e Playstation 4, per arrivare anche nei lidi di Xbox One solamente nel 2017. L'impostazione narrativa di SOMA prende piede a partire da una struttura di ricerca subacquea, al cui interno sono presenti alcune tecnologie che imitano diversi tratti umani, tra cui la coscienza. Le circostanze misteriose con le quali il protagonista si ritrova all'interno di questa struttura, faranno vestire i panni di Simon Jarrett al giocatore, facendogli vivere un'avventura che potrebbe stupire diversi utenti.

In SOMA ce n'è per tutti i gusti: l'impianto ludico della produzione targata Frictional Games, infatti, riprende vari stilemi videoludici messi a punto dal team di sviluppo, con un particolare focus sulle componenti stealth, puzzle e quant'altro, confezionando un'opera che ha ottenuto diversi riscontri positivi. Affrontare gli orrori in agguato negli abissi oceanici di SOMA sarà inquietante ma al contempo divertente per gli amanti del genere. Il pericolo sarà sempre in agguato per cogliervi di sorpresa, in un luogo ricolmo di umani contaminati e creature contorte, senza far mancare robot impazziti e IA corrotte a chi ama una produzione dallo stampo simil-futuristico.