PlayStation Plus: aggiunto a sorpresa un nuovo bonus per PS4

In attesa che Sony annunci i giochi gratis PS Plus di novembre 2020, è comparso sul PlayStation Store un nuovo bonus esclusivo dedicato a tutti gli abbonati, ora disponibile per il download gratuito su PlayStation 4.

Dopo aver aggiunto a inizio ottobre il pacchetto World of Tanks Rifornimento Argento Playstation Plus, arriva ora anche il Combat Pack Stagione 6 per Call of Duty Warzone, il popolare Battle Royale free to play ambientato nell'universo di COD.

Call of Duty Warzone Combat Pack Stagione 6

Questo DLC ispirato al gulag di Verdansk include una skin operatore epica per Rodion, Progetto arma pistola epica, coltello epico, portafortuna arma epico, biglietto da visita epico, emblema epico, adesivo epico e un gettone PE doppi 60 minuti. Potete scaricare gratis il Combat Pack Stagione 6 dal PlayStation Store, non sappiamo fino a quando il contenuto resterà disponibile dunque vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi e venga rimosso per lasciare spazio a nuovi bonus PS Plus.

La prossima settimana Sony svelerà i nuovi contenuti gratis, nel frattempo in rete circolano speculazioni e previsioni sui giochi PlayStation Plus di novembre, difficile però avere le idee chiare considerando che il prossimo mese la compagnia metterà a disposizione degli abbonati anche il pacchetto PlayStation Plus Collection per PlayStation 5.