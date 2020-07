PlayStation Plus agosto 2020: previsioni e speculazioni sui giochi PS4 gratis

Abbiamo già superato la metà del mese, e in attesa dell'annuncio di Sony previsto per il 29 luglio, riteniamo che sia giunto il momento per fare qualche previsione sui giochi PlayStation Plus gratis del mese di agosto 2020.

Anzitutto, ci sentiamo di escludere giochi come Horizon Zero Dawn e Watch Dogs 2, che abbiamo già pronosticato in passato e che non sono ancora arrivati nella Instant Game Collection. Il primo perché ad agosto giungerà su PC, e riteniamo che non sarebbe saggio per Sony distogliere l'attenzione da questo evento mettendo lo stesso gioco gratis nel Plus; il secondo perché è appena entrato a far parte del catalogo di PlayStation Now.

Allo stesso tempo, continuiamo ad essere dei grandi sostenitori del possibile arrivo di Uncharted: L'Eredità Perduta, che ha già trascorso un periodo in PlayStation Now e rappresenterebbe la perfetta chiusura di un cerchio che ha visto l'aggiunta di Uncharted: The Nathan Drake Collection e Uncharted 4 Fine di un Ladro in passato nella Instant Game Collection di PlayStation Plus. Un altro gioco di spessore che potrebbe essere perfetto per PlayStation Plus, a nostro parere, è La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, che ha ormai fatto il suo corso sul mercato ed è pure uscito dal catalogo di PlayStation Now. Ci è venuta in mente anche l'ipotesi Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, visto che è stato recentemente annunciato Crash Bandicoot 4: It's About Time. Nessuno dei giochi sopra elencati, tra l'altro, si trova attualmente in sconto sul PlayStation Store.

Come al solito, vi invitiamo a dire la vostra nella sezione dei commenti. L'annuncio dei giochi gratis di agosto 2020, a meno di stravolgimenti, verrà effettuato mercoledì 29 luglio, mentre la pubblicazione è prevista per martedì 4 agosto. Nel frattempo, non dimenticate di scaricare gratis NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20° Anniversario e il bonus Erica.