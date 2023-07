PlayStation Plus agosto 2023: previsioni e speculazioni sui nuovi giochi Essential PS4/PS5

Ci avviciniamo a grandi passi verso l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023 in programma mercoledì 26 luglio alle 17:30 ora italiana. Non ci sono ancora leak o rumor ma noi come di consueto siamo pronti con le nostre previsioni e speculazioni.

Quali sono i giochi PlayStation Plus Essential di agosto?

Noi vogliamo iniziare le nostre previsioni con Immortals Fenyx Rising di Ubisoft, ma abbiamo anche una seconda ipotesi interessante: Cyberpunk 2077! D'accordo, è un grande azzardo, ma potrebbe essere una buona idea per promuovere il lancio di Phantom Liberty, primo DLC del gioco di CD Projekt RED in uscita a settembre.

Perché non sperare poi nell'arrivo di CTR Crash Team Racing? Un gioco perfetto per il mese di agosto, un titolo che sembra aver esaurito la sua parabola commerciale e che potrebbe trovare nuova linfa nel debutto su PS Plus. Anche SnowRunner potrebbe essere una valida opzione, così come Lost in Random magari, per chi cerca un'avventura breve ma intensa.

Sul fronte giochi first party, ci piacerebbe vedere un Ratchet & Clank Rift Apart (ricordiamo che il gioco esce a fine luglio anche su PC) o Demon's Souls, ma si tratta solamente di nostre speranze e difficilmente giochi di questo calibro arriveranno su Essential, almeno per il momento.