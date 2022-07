PlayStation Plus di agosto: oggi l'annuncio dei giochi gratis per PS4 e PS5

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus di agosto 2022 è ormai imminente: quali saranno i prossimi titoli in arrivo in maniera gratuita per gli abbonati al servizio Sony?

Per la prima volta dopo lungo tempo, la line-up di giochi gratis in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 grazie a PS Plus non è trapelata in anticipo. Il noto insider bilibili-kun, tradizionalmente attivo sul portale di Dealabs, non ha condiviso previsioni in merito, lasciando alla community il difficile compito di indovinare i possibili annunci di Sony. Fortunatamente, per saperne di più non sarà necessario attendere ancora molto!



Come da tradizione, l'appuntamento con l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi destinati ad entrare a far parte della Instant Game Collection di PlayStation Plus Essential è infatti in programma per l'ultimo mercoledì del mese, ovvero la giornata odierna. In data 27 luglio 2022, possiamo dunque aspettarci il consueto annuncio di Sony per le ore 17:30 in punto, con una comunicazione tramite i canali social del colosso videoludico.



I nuovi giochi PS Plus gratis su PS4 e PS5 potranno poi essere riscattati a partire dalla giornata di martedì 2 agosto 2022. L'offerta sarà attiva per tutti gli abbonati al servizio Sony, a prescindere dal livello della propria iscrizione. Ogni utente Essential, Extra e Premium avrà dunque la possibilità di aggiungere gli ancora misteriosi titoli alla propria collezione PlayStation Plus.