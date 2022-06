PlayStation Plus: altra ondata di ricompense, sono per due giochi gratis su PS4 e PS5

In attesa che il nuovo PlayStation Plus faccia il suo arrivo sullo store digitale di Sony, sono stati pubblicati due bundle che gli abbonati potranno riscattare senza costi aggiuntivi per un periodo di tempo limitato.

Il primo bundle è di Warframe e prende il nome di Collezione Towsun. Scaricando il bonus in questione, si possono aggiungere tantissimi oggetti aggiuntivi all'inventario e alcuni elementi per la personalizzazione delle armature.

Ecco di seguito i contenuti della Collezione Towsun di Warframe:

Spallacci Maggor Towsun

Pettorina Maggor Towsun

Gambali Maggor Towsun

Fucile Quartakk

Skin Quartakk Towsun

Palette Colori Fuoco

Glifo Mesa High Noon

100 Platinum

Il secondo pacchetto esclusivo è invece dedicato all'espansione Dragonslayer di Neverwinter e al suo interno è possibile trovare i seguenti contenuti:

Titolo: Rovina del drago rosso

Equipaggiamento di trasmutazione: Mantello del fuoco

Consumabile: Pietra della salute

Consumabile: 5 pergamene della vita

Se volete subito scaricare i pacchetti e siete abbonati a PlayStation Plus, ecco i link per il download sulla versione web del PS Store:

Avete già dato un'occhiata alla lista dei giochi nel Nuovo PlayStation Plus ordinati in base al voto di Metacritic?