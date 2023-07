PlayStation Plus: annunciati i giochi Essential di agosto, c'è anche Dreams!

Come promesso, Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus disponibili dal primo martedì di agosto per gli abbonati Essential, Extra e Premium. Anche questo mese arrivano tre giochi per PS4 e PS5: ecco quali sono!

Ad agosto 2023 gli abbonati PlayStation Plus (qualsiasi livello) possono aggiungere alla propria libreria PGA Tour 2K23, Dreams e Death's Door.

Giochi PlayStation Plus agosto 2023

PGA Tour 2K23

Dreams

Death's Door

Ricordiamo che i giochi arriveranno su PlayStation Store martedì 1 agosto e resteranno disponibili fino al primo lunedì di settembre compreso. A metà agosto poi Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2023, dal 15 agosto i seguenti giochi abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium: 8-Bit Armies, Borderlands 3, Carmageddon Max Damage, The Crew 2, DCL The Game, Grip, Nidhogg, Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2.



Avete tempo fino al 31 luglio per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023: Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered e Endling Extinction is Forever. Cosa ne pensate della lineup PlayStation Plus del mese di agosto? Siete soddisfatti dell'offerta di Sony o avreste preferito altri giochi per PS4 e PS5? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.