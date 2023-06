PlayStation Plus: annunciati i giochi Essential di luglio per PS4 e PS5, c'è Alan Wake!

Luglio inizia col botto per gli abbonati al PlayStation Plus: tra i giochi del catalogo PS Plus Essential infatti c'è anche Alan Wake Remastered, insieme ad altri due giochi per PS4 e PS5 disponibili per il download da martedì 4 luglio 2023.

Questo mese gli iscritti a PlayStation Plus potranno divertirsi con Alan Wake Remastered, Call of Duty Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle ed Endling Extinction is Forever.

Alan Wake Remastered è la versione restaurata dell’iconico viaggio del brivido a marchio Remedy. Col secondo capitolo in dirittura d’arrivo, rigiocare o scoprire l’avventura dello scrittore è quasi d’obbligo, anche perché non ha perso il suo smalto. Intenzionato a trovare un po’ di pace nella località di Bright Falls, l’autore piomba ben presto in un incubo a occhi aperti e tenta con tutte le forze di far luce sulla sparizione della moglie. In ambientazioni pervase da un’oscurità opprimente, il protagonista è chiamato a sopravvivere agli assalti di folli individui, non solo con armi tradizionali. Deve infatti servirsi della torcia per erodere la protezione oscura degli avversari, per poi eliminarli con gli strumenti di morte a sua disposizione. Forte di una presentazione visiva riammodernata e delle espansioni The Signal e The Writer, Alan Wake Remastered è un’esperienza completa e coinvolgente. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Alan Wake Remastered

Passiamo quindi a Call of Duty Black Ops Cold War, il capitolo della serie firmato Treyarch ambientato nel difficile contesto geopolitico della Guerra Fredda. Non priva di qualche colpo di scena intelligente, la campagna in singolo vede la partecipazione di personaggi iconici del filone Black Ops, come Woods e Mason. In aggiunta, vanta delle spettacolari missioni ambientate in Vietnam, a Berlino Est e perfino nel quartier generale del KGB. Investite le 5-6 ore necessarie a terminare la storia, ci si può tuffare negli scontri senza fine della dimensione multiplayer, ricca di tipologie di match e mappe ben congegnate. A chiusura dell’offerta troviamo un’altra componente molto amata dai patiti di Call of Duty: stiamo parlando della modalità Zombie, che tra l’ottimo level design e le orde di non morti da intombare è una sicura fonte di divertimento.

Il terzo gioco PS Plus di luglio è Endling Extinction is Forever, che offre un’esperienza survival breve ma al contempo coinvolgente e dal forte impatto narrativo. Scampata a un incendio in una foresta, mamma volpe deve mantenere al sicuro i suoi cuccioli in una terra inquinata e piena di pericoli. Tra la caccia ai pesci o ad altri animali e la possibilità di rovistare nei rifiuti, è necessario provvedere al nutrimento dei piccoli, che peraltro – al contrario della loro madre – possono andare incontro a una morte permanente. L’efficacia emotiva dell’avventura, neanche a dirlo, ruota proprio attorno a questa caratteristica e all’affetto che il giocatore finisce per provare nei confronti della cucciolata. Per approfondire, la recensione di Endling Extinction is Forever è a portata di clic.