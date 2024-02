PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi Extra e Premium di febbraio

Come promesso, Sony ha finalmente annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium disponibili per il download da martedì 20 febbraio su PS5 e PS4. Ecco quali sono i titoli della lineup PS Plus di questo mese, siete pronti a scoprirli?

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium febbraio 2024

Questo mese il catalogo Extra e Premium include Need for Speed Unbound, Tales of Arise, Assassin's Creed Valhalla, LEGO Worlds e LEGO Jurassic World, oltre a quattro classici solo per gli abbonati Premium.

Need for Speed Unbound PS5

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition PS5

Tales of Arise PS4, PS5

Assassin’s Creed Valhalla PS4, PS5

LEGO Worlds PS4

LEGO Jurassic World PS4

Roguebook PS4, PS5

Rogue Lords PS4

Tales of Zestiria PS4

PlayStation Classic - PS Plus Premium

Resistance Retribution PS4, PS5

Jet Rider 2 PS4, PS5

Tales of Symphonia PS4, PS5

Tales of Vesperia PS4, PS5

La lineup dei classici include invece, Jet Rider 2, Tales of Symphonia e Tales of Vesperia. Tutti i titoli citati sono in arrivo il 20 febbraio per gli abbonati.

Sono invece già disponibili per il download i giochi gratis PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 tra i quali troviamo Rollerdrome, Steelrising e Foamstars di Square Enix, quest'ultimo lanciato al day one direttamente su PS Plus il 6 febbraio scorso.