PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di agosto, leak rispettato in pieno

Ricapitoliamo: lo scorso weekend il sito di PlayStation svela in anticipo i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2021 tramite una pagina pubblicata in anticipo e subito oscurata da Sony. Ma ormai il danno è fatto, il leak si diffonde rapidamente... mancava solo l’ufficialità, adesso finalmente arrivata.

A partire da martedì 3 agosto gli abbonati al servizio potranno scaricare Plants vs Zombies Battle for Neighorville, Tennis World Tour 2 e Hunter’s Arena Legends, quest’ultimo solo per PS5 mentre gli altri due in versione PS4 compatibili con la nuova console. I leak sono stati dunque pienamente e assolutamente rispettati ma del resto era difficile ipotizzare altri scenari considerando la fonte dell’anticipazione.

PlayStation Plus: nuovi giochi gratis agosto 2021

Plants vs Zombies Battle for Neighborville (PS4 compatibile con PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4 compatibile con PS5)

Hunter's Arena Legends (solo PS5)

I giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2021 resteranno disponibili dunque ancora per pochissimi giorni, approfittatene per aggiungere alla vostra libreria Call of Duty Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds e A Plague Tale Innocence, quest’ultimo in versione rimasterizzata e ottimizzata per PS5.

Cosa ne pensate della lineup di agosto? Siete soddisfatti della scelta di Sony o avreste preferito altri giochi? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.