PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi gratis di agosto per PS5 e PS4

I curatori dei social di Sony annunciano ufficialmente i nuovi videogiochi gratis di agosto 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus. Nell'elenco dei titoli in procinto di entrare nella ludoteca degli iscritti a PS Plus ci saranno giochi davvero interessanti, a cominciare dalla collezione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

A partire da martedì 2 agosto, tutti gli abbonati a PlayStation Plus (senza distinzione di tier Essential, Extra o Premium) potranno infatti inforcare gli skateboard dei campioni di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e compiere delle evoluzioni nei primi due capitoli della serie attualizzati da Vicarious Visions. La riedizione dei due capitoli originari della serie di Tony Hawk's Pro Skarer viene offerta all'utenza PS Plus nella versione Cross-Gen Deluxe comprensiva sia dell'edizione PS4 che della versione PlayStation 5.

Il ricco banchetto videoludico preparato da Sony con i giochi PlayStation Plus di agosto prosegue con Yakuza Like a Dragon, l'episodio dell'iconica serie SEGA lanciato nel novembre del 2020 e caratterizzato da un sistema di combattimento sganciato dalla tradizione JRPG delle sfide a turni.

L'offerta agostana confezionata da SIE comprende anche una delle avventure più importanti e rappresentative degli ultimi anni: ci riferiamo a Little Nightmares, la piccola grande gemma a tinte oscure firmata dagli studi Tarsier.

PlayStation Plus: giochi gratis di agosto 2022

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - PS4 e PS5

Yakuza Like a Dragon - PS4 e PS5

Little Nightmares - PS4

Cosa ne pensate dei giochi gratis di agosto per gli iscritti a PS Plus? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che avete tempo fino al 2 agosto per poter riscattare i videogiochi PS Plus gratis di luglio, ovvero Crash Bandicoot 4 It's About Time, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Arcadegeddon.