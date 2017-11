PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di Dicembre 2017

Sony ha ufficialmente annunciato i giochi che entrano a far parte della Instant Game Collection di dicembre 2017. I possessori di PlayStation 4, abbonati al servizio PlayStation Plus, potranno scaricare durante il prossimo mese confermando quanto anticipato nelle scorse ore).

Per quanto riguarda PlayStation Vita, invece, abbiamo gli arrivi di Forma.8 (cross-buy con PlayStation 4), e Wanted Corp. A chiudere l'offerta abbiamo infine Xblaze Lost Memories e Syberia Collection, entrambi disponibili gratuitamente per gli utenti PlayStation 3. Restano disponibili anche questo mese Until Dawn Rush of Blood per PlayStation VR e That's You Dimmi Chi Sei? per PlayStation 4.

In testata trovate un video introduttivo per ognuno dei giochi sopracitati. Cosa ne pensate dei giochi gratuiti di dicembre offerti da Sony?