PlayStation Plus: annunciati i giochi 'gratis' di dicembre, uno a tema LEGO

Puntuale, Sony non manca all'appuntamento con l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential per PS4 e PS5. A dicembre 2023 gli abbonati al servizio possono scaricare LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable.

Giochi PlayStation Plus dicembre 2023

LEGO 2K Drive - PS4 e PS5

Sable - PS5

Powerwash Simulator - PS4 e PS5

LEGO 2K Drive è un racing arcade in stile Mario Kart a base di mattoncini, Powerwash Simulator è un simulatore di pulizia piuttosto originale mentre Sable è una avventura nel deserto che conquisterà gli appassionati del genere.

I nuovi giochi PS Plus sono disponibili per gli abbonati Essential, Extra e Premium da martedì 5 dicembre e fino al primo lunedì di gennaio compreso. Avete ancora una settimana dunque per scaricare i giochi PlayStation Plus di novembre 2023: Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers e Aliens Fireteam Elite, questi resteranno disponibili fino alla tarda mattinata del 5 dicembre, quando verranno sostituiti dai nuovi giochi PlayStation Plus di dicembre.



Siete soddisfatti della lineup proposta da Sony per l'ultimo mese del 2023 o vi sareste aspettati qualcosa di diverso? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.