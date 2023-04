PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis Essential di maggio per PS4 e PS5

Alla fine, il leak dei giochi gratis PlayStation Plus di maggio si è rivelato corretto, come di consueto billbil-kun ha svelato in anticipo i nuovi giochi PS4 e PS5 della lineup PS Plus Essential, disponibili dal prossimo martedì 2 maggio su entrambe le console Sony.

Questo mese gli abbonati Essential (e di conseguenza, Extra e Premium) potranno scaricare tre giochi: GRID Legends, Descenders e Chivalry 2, tutti disponibili sia per PS4 che per PS5.

Giochi gratis PlayStation Plus Essential maggio 2023

GRID Legends per PS4 e PS5

Descenders PS5 e PS4

Chivalry 2 per PS5 e PS4

GRID Legends è un gioco di corse di stampo arcade, Descenders è un "simulatore di downhill" per chi ama lanciarsi a rotta di collo in Mountain Bike su piste fangose (e non solo), infine Chivalry 2 è un gioco ad ambientazione medievale molto popolare tra gli appassionati del genere.

I tre giochi sono disponibili per il download dal 2 maggio 2023, fino al primo maggio invece sono ancora disponibili i giochi gratis PlayStation Plus di aprile per PS4 e PS5 tra cui Sackboy Una Grande Avventura, Meet Your Maker e Tails of Iron.

Siete soddisfatti della lineup Instant Game Collection di maggio per gli abbonati PS Plus Essential? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.