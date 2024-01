PlayStation Plus: annunciati i giochi 'gratis' di febbraio, c'è Foamstars ma non solo

Come da copione, l'ultimo mercoledì del mese, Sony ha tolto i veli ai giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024, svelando la lineup riservata agli abbonati Essential, Extra e Premium per il secondo mese dell'anno.

Come sappiamo, Foamstars di Square Enix è su PlayStation Plus sin dal lancio, il party game schiumoso esce il 6 febbraio su PS4 e PS5 e se siete abbonati PS Plus potete giocarci sin dal day one senza alcun costo aggiuntivo. Bella mossa, ma Foamstars non è l'unica novità del mese.

Giochi PlayStation Plus Essential febbraio 2024

Foamstars PS4 e PS5

Rollerdrome PS4 e PS5

Steelrising PS5

Tre giochi come di consueto diversi tra loro e se Foamstars conquisterà gli amanti dei party game, Rollerdrome non dispiacerà agli amanti degli sport estremi in salsa arcade mentre Steelrising è un Soulslike non perfetto ma che merita una possibilità sopratutto se amate le atmosfere Steampunk.



In aggiunta, sarà disponibile anche uno speciale Fall Guys Icons Pack dedicato ai personaggi e alle mascotte PlayStation. I giochi citati qui sopra saranno disponibili per il download in Italia dalla tarda mattinata di martedì 6 febbraio e resteranno disponibili fino al primo lunedì di marzo compreso.Adesso non ci resta che attendere la metà del mese per l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2024